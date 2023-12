Le PSG a frôlé la catastrophe sur le mercato !

Thomas Bourseau

Un exode de cadres a eu lieu au PSG au cours du dernier mercato. En plus des Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et Marco Verratti, Achraf Hakimi aurait pu lui aussi plier bagage en allant voir ailleurs. Ce n’est pas The Athletic qui dira le contraire alors que le Marocain avait la cote en Premier League.

Il aura fallu attendre une année pour que le discours de changement de politique sportive évoqué par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 au Parisien prenne vraiment forme. A la dernière intersaison, les mots du président du PSG ont fait sens avec les départs de Lionel Messi, de Neymar, de Sergio Ramos ou encore de Marco Verratti pour ne citer qu’eux.

Manchester United et Chelsea se seraient penchés sur le cas Hakimi

Une autre star du PSG aurait pu claquer la porte et ce n’est pas Kylian Mbappé. Mais plutôt son ami Achraf Hakimi. Pour rappel, des clubs comme Chelsea ou encore Manchester United semblent avoir été intéressés par le profil de l’international marocain, sans pour autant qu’un transfert puisse se concrétiser.

Hakimi sur le départ l’été dernier ?