Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour Luis Enrique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG jouait son avenir en Ligue des Champions mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund, et malgré un match nul, le club de la capitale a timidement atteint son objectif en profitant de la défaite de Newcastle contre le Milan AC. Et Nasser Al-Khelaïfi a ensuite fait une annonce très claire en confortant Luis Enrique dans ses fonctions d'entraîneur du PSG.

Luis Enrique est-il déjà menacé pour son avenir au PSG ? Choisi par les hautes instances du club de la capitale depuis Doha, au Qatar, l'entraîneur espagnol a donc été nommé l'été dernier pour venir remplacer Christophe Galtier et faire enfin franchir un cap au PSG sur le plan européen. Sauf que la campagne de poules ne s'est pas du tout passée comme prévu pour Enrique, qui n'a pris qu'un seul point possible sur 9 à l'extérieur en C1, et est même passé tout proche de l'élimination. Mercredi soir, alors que le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1), il ne doit sa qualification qu'à la contreperformance de Newcastle qui a chuté face au Milan AC (1-2).

PSG : La presse espagnole annonce un danger avec Mbappé https://t.co/ZqftgmXgGt pic.twitter.com/lfVCkVqhAi — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

« On est très content de Luis Enrique »

Nasser Al-Khelaïfi, le président qatari du PSG, a pris la parole après le match au micro de Canal + et il a conforté Luis Enrique dans ses fonctions : « L'objectif était de terminer à la première place, c'est vrai. Mais c'est bien qu'on puisse se qualifier, la situation était compliquée. On méritait de gagner ce match, on a fait un grand match. On n'a pas marqué malgré de nombreuses tentatives. On a fait le "minimum job", on est content quand même d'être qualifié car ce n'était pas un groupe facile. On est très content de Luis Enrique, qui fait un très bon travail sur notre style de jeu, on veut continuer. Il est très motivé et nous aussi. On a signé avec lui pour un jeu offensif », a-t-il déclaré.

« Il veut continuer comme ça et nous aussi »