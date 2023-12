Riolo fracasse deux recrues de l’OM

Hugo Chirossel

L’été dernier, l’OM a décidé de miser près de 35M€ pour s’attacher les services de deux joueurs évoluant en Championship : Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Les deux hommes peinent à convaincre depuis qu’il sont arrivés à Marseille. Pour Daniel Riolo, les dirigeants marseillais auraient dû s’y attendre et ont fait une erreur en les recrutant.

« Pablo aime bien suivre le Championship, mais c'est un vrai pari de choisir ce duo pour incarner l'attaque d'un club comme l'OM . » Auprès de L'Équipe , un dirigeant d’un club anglais a avoué que l’OM avait pris un risque en recrutant Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Deux joueurs dont les performances déçoivent depuis le début de la saison.

«Tu prends du Championship et quand t'arrives à la caisse tu penses que t'as des bon produits ?»

« Tu fais tes courses avec ton panier, tu prends du Championship et quand t'arrives à la caisse tu penses que t'as des bon produits ? T'es pas allé dans une épicerie de luxe là, t'as pris dans un rayon en fond de boutique », a déclaré Daniel Riolo à propos d’Ismaïla Sarr et d’Iliman Ndiaye, dans l’ After Foot sur RMC .

«Tu le voyais que ce n'était pas un bon joueur»