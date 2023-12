Mercato - OM : Riolo balance en direct sur le recrutement raté

Thibault Morlain

Sous l'impulsion de Pablo Longoria, l'OM a été très actif lors du dernier mercato estival. Le président olympien a fait venir plusieurs joueurs, investissant beaucoup d'argent pour ces transferts. Forcément, un retour sur investissement était attendu à l'OM et pour le moment, c'est loin d'être le cas. De quoi faire dire à Daniel Riolo que le mercato a totalement été loupé à Marseille.

Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Joaquin Correa, Geoffrey Kondogbia ou encore Renan Lodi... L'OM a énormément recruté durant l'intersaison. Des recrues sur lesquelles on comptait beaucoup à Marseille. Force este de constater que ce recrutement est loin d'être le meilleur pour l'OM. Et les critiques fusent à ce propos...

Scandale raciste après l'OM, il sort du silence https://t.co/42cq6ur39a pic.twitter.com/Joyn218o3o — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

« Le recrutement est raté »

Suite à la défaite de l'OM face à Brighton ce jeudi soir, Daniel Riolo s'est notamment montré très critique sur le recrutement réalisé par Pablo Longoria cet été. Au micro de L'After Foot , il a alors balancé : « C'est là que tu te rends compte que le recrutement est raté. Il n'y a rien pour changer, pas de solution de secours. Les joueurs qui entrent ne sont pas bons, donc tu vas user le 11 titulaire, qui a déjà accumulé plusieurs matches sur les dernières semaines. Longoria a raté les deux derniers mercatos, celui de janvier de l'année dernière et celui de cet été (...) T'es allé à la caisse avec des produits pourris. T'as dépensé de l'argent, c'est raté, comme le PSG avec Kolo Muani ».

« T'as pris dans un rayon en fond de boutique »