OM : Un retour de Gattuso dans son ancien club ? Il répond

Jean de Teyssière

L'OM n'a pas réussi son contrat, jeudi soir à Brighton. Dans le sud de l'Angleterre, à deux heures de Londres, les Marseillais se sont cassés les dents face à l'équipe dirigée par Roberto De Zerbi. L'unique but du match a été marqué par Joao Pedro, à la 89ème minute de jeu et oblige l'OM à passer par les barrages de la Ligue Europa. Le club phocéen pourra tirer l'ancien club de Gennaro Gattuso, l'AC Milan, même si cela ne semble pas réjouir l'ancien milieu.

Face à Brighton ce jeudi, l'OM jouait gros. Un match nul suffisait à l'OM pour conserver la première place de son groupe en Ligue Europa. Malgré deux montants touchés, les hommes de Gennaro Gattuso n'ont pas livré un match leur permettant de garder cette place de leader. Avec la CAN qui se profile, jouer deux matchs supplémentaires en février prochain n'arrange pas les choses, surtout lorsque l'on voit les potentiels adversaires des Phocéens...

L'OM sera fixé ce lundi

Tous les matchs de poules en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence se sont achevés cette semaine. Tous les qualifiés sont donc connus et l'OM, tout comme les autres clubs français qualifiés, seront fixés ce lundi. Le tirage au sort indiquera quelle équipe tirera l'OM, qui peut affronter l'AC Milan, Feyenoord, Braga, le Chakhtar Donetsk, Benfica, les Young Boys Berne et Galatasaray. Affronter l'AC Milan pour Gennaro Gattuso, qui y a passé la grande majorité de sa carrière (de 1999 à 2012) devrait avoir une saveur particulière.

La pression de Bielsa à l'OM, c'était... pic.twitter.com/z7h6A2rPMS — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

« Vous croyez que ce soir je pense au Milan ? Je n'ai pas de préférence»