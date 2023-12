Luis Enrique - Mbappé : Le PSG doit désamorcer la bombe

Axel Cornic

Les débats font rage autour de Kylian Mbappé, dont l’avenir n’est toujours pas réglé. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois et la star française ne semble pas vraiment être heureuse au sein de son club, notamment avec une relation en dents de scie avec son entraineur Luis Enrique.

Il est le gros dossier du moment et le restera sans aucun doute pendant des longues semaines. Le 1er janvier prochain, Kylian Mbappé pourra librement négocier avec d’autres clubs et son départ du PSG n’a jamais paru aussi proche, même si une prolongation est à l’étude. Le moindre de ses gestes est ainsi épié et le dernier match a donné matière à débattre...

Luis Enrique joue le nul

Cela a été le cas lors du dernier match de Ligue des Champions, avec le PSG qui a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale face au Borussia Dortmund (1-1). On a en effet pu voir un Mbappé assez frustré par les directives données en fin de rencontre, puisque Luis Enrique a préféré sauvegarder le nul plutôt que d’aller chercher la victoire.

Mbappé pas content ?