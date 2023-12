Mercato - PSG : Coup de tonnerre à Madrid pour Kylian Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé a obtenu satisfaction durant l’été en restant au PSG sans pour autant renouveler son bail. C’est donc en position de force qu’il s’apprête à entamer l’année 2024, avec la possibilité de s’engager avec le club de son choix à l’issue de la saison. Ce qui n’a pas échappé au Real Madrid, et ce même si la direction serait partagée à son sujet, certains privilégiant la venue d'Erling Haaland.

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti pour un tour ! Refusant de plier bagage mais également de prolonger son contrat durant l’été, l’attaquant du PSG se retrouve de nouveau en position de force pour son avenir avec la possibilité de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2024 en vue de l’exercice suivant. Alors que le PSG reste serein et devrait approcher le camp Mbappé dans les semaines à venir, le Real Madrid est évidemment attentif à la situation, après ses échecs passés.

Le cas Mbappé divise à Madrid

Pour autant, l’arrivée de Kylian Mbappé ne ferait pas forcément l’unanimité en interne, et ce malgré la situation contractuelle de la star du PSG. Selon AS , une partie du conseil d'administration considère qu'il est préférable pour le club d'opter pour le recrutement d’Erling Haaland, et ce malgré son engagement jusqu’en 2027 avec Manchester City, estimant que celui-ci s’intégrerait plus facilement dans l’effectif de Carlo Ancelotti.

Certains préfèrent miser sur Haaland

Les partisans d’Erling Haaland estimeraient que l’équipe manque d’un avant-centre de classe mondiale après le départ de Karim Benzema et que la venue du Norvégien serait ainsi bénéfique. De plus, certains s’interrogent sur la préférence de Kylian Mbappé pour le flanc gauche de l’attaque, craignant que son arrivée ne vienne perturber Vinicius Jr. De quoi inciter le Real Madrid à passer son tour dans le dossier Mbappé ? Affaire à suivre…