Mercato - OM : Un crack va débarquer en janvier !

Prêté depuis un an et demi au Brésil, à Botafogo, Luis Henrique est attendu dans les prochaines semaines à l’OM. En effet, l’ailier auriverde ne va pas être conservé par le club de John Textor et son retour sur la Canebière est donc imminent. Un renfort pour Gennaro Gattuso à propos duquel on se montre dithyrambique du côté de l’OM.

En 2020, l’OM avait misé 8M€ sur Luis Henrique, ayant de grandes espérances pour l’ailier brésilien. Annoncé alors comme le futur Mbappé, le joueur olympien n’aura jamais convaincu sur la Canebière. De retour au Brésil dans le cadre d’un prêt à Botafogo, Luis Henrique a pu retrouver certaines sensations, pour le plus grand plaisir de l’OM.

Luis Henrique de retour !

Alors que Botafogo disposait d’une option d’achat pour Luis Henrique, celle-ci ne sera pas levée. C’est donc maintenant actée, en janvier, le Brésilien fera son grand retour à l’OM. Va-t-il enfin briller avec le maillot olympien ? Luis Henrique pourrait en tout cas avoir sa chance avec Gennaro Gattuso notamment avec les départs de Ndiaye et Sarr à la CAN.

