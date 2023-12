Mercato - OM : Son retour capote, il déballe tout

Pierrick Levallet

Intronisé cet été pour remplacer Igor Tudor, Marcelino ne s'est pas éternisé à l'OM. Le technicien espagnol est parti après seulement sept matchs, alors que le club phocéen traversait une véritable crise. L'entraîneur de 58 ans s'est ensuite engagé à Villarreal, mais il aurait pu faire son retour à Valence. L'affaire ne s'est néanmoins pas faite, et l'ancien coach marseillais n'a pas manqué d'en livrer les coulisses.

Après le départ d’Igor Tudor, l’OM devait se trouver un nouvel entraîneur. Pablo Longoria s’était alors tourné vers Marcelino, libre de tout contrat après son départ de l’Athletic Bilbao en juin 2022. Le technicien espagnol ne se sera cependant pas éternisé sur la Canebière. Alors que le club phocéen traversait une véritable crise et qu’il aurait reçu des menaces, Marcelino a préféré claquer la porte.

L’OM déçoit, un cadre sort du silence https://t.co/4UImJGenrV pic.twitter.com/vZiuDhnkce — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

Après avoir lâché l'OM, Marcelino est revenu en Espagne

Pablo Longoria l’a alors remplacé par Gennaro Gattuso à l’OM. Marcelino, lui, est revenu en Espagne. L’entraîneur de 58 ans s’est engagé à Villarreal. Mais il aurait pu faire son retour à Valence, où il a officié entre 2017 et 2019. Mais finalement, l’affaire ne s’est pas faite. Et il n’a pas manqué d’en livrer les coulisses.

«Il n'y avait rien de sérieux»