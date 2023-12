Il vit un calvaire à l’OM, son clan sort du silence

Hugo Chirossel

Recruté en toute fin de mercato estival, dans l’opération qui a vu Isaak Touré rejoindre Lorient, Bamo Meïté a dû prendre son mal en patience à l’OM. Le défenseur de 22 ans a connu sa première titularisation jeudi soir face à Brighton, trois mois et demi après son arrivée. Dernier dans la hiérarchie des défenseurs, l’ancien Merlu était prévenu et savait à quoi s’attendre à Marseille.

Trois mois et demi, c’est le temps que Bamo Meïté aura dû patienter avant de pouvoir démarrer une rencontre sous les couleurs de l’OM. Arrivé en fin de mercato estival en provenance de Lorient, il n’avait pas été titularisé une seule fois avant le déplacement sur la pelouse de Brighton jeudi soir (1-0).

«Sa place dans la hiérarchie des défenseurs centraux était claire»

S’il espérait sûrement avoir plus de temps de jeu, Bamo Meïté était prévenu sur le rôle et la place qu’il aurait dans la hiérarchie des défenseurs de l’OM. « Le message de la direction sur sa place dans la hiérarchie des défenseurs centraux était claire, d’entrée de jeu, et cela aide forcément au niveau de la compréhension des enjeux », a confié un membre de son entourage à L'Équipe .

«Il attendait sereinement son tour»

La première titularisation de Bamo Meïté devait avoir lieu le 29 octobre dernier contre l’OL. Une rencontre reportée et qui s'est finalement jouée le 6 décembre, au grand dam du défenseur de l’OM : « Bamo a fait preuve de patience, de sagesse, de calme, et il attendait sereinement son tour. Il y a juste ce match contre Lyon qu’il a vécu comme une déception, mais il ne pouvait pas faire grand-chose . »

Gattuso a aimé la première de Meïté