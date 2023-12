«C'est une merveille» : Il annonce du lourd pour la prochaine signature du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois éblouissant sur la pelouse du Borussia Dortmund, Warren Zaïre-Emery ne cesse d'impressionner depuis le début de saison. Le PSG a bien compris l'importance prise par son milieu de terrain de 17 ans et lui prépare déjà une prolongation de contrat. Une nouvelle qui devrait enchanter Luis Enrique, totalement fan de son joueur.

Après un mois d'absence, Warren Zaïre-Emery a fait son retour plus tôt que prévu. Et heureusement ! En effet, le jeune milieu de terrain a inscrit le but de la qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Le milieu de terrain de 17 ans justifie donc sa prochaine prolongation de contrat. Comme révélé par le10sport.com, tout est bouclé. Et cela devrait plaire à Luis Enrique, qui s'enflamme pour son joueur.

«C'est une merveille»

« La progression de Warren, il ne la doit qu'à lui. Nous avons souvent parlé de son poids spécifique, de son professionnalisme, de sa personnalité à l'heure de jouer. C'est un joueur très spécial, unique, qui sait marquer, tirer des deux pieds, délivrer des passes décisives, beaucoup de personnalité. C'est une merveille », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Un avis partagé par Nasser Al-Khelaïfi.

«C'est un magnifique joueur, je suis très fier de lui»