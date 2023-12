Le PSG a eu «de la chance» ? Il balance

Thomas Bourseau

Unique buteur du PSG mercredi soir, Warren Zaïre-Emery a permis au club de valider son ticket pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Le sauveur du soir a révélé avoir eu de la chance sur sa frappe.

Une fois encore, comme à Newcastle où le PSG avait la tête sous l’eau (4-1), la lumière est venue de Warren Zaïre-Emery. A 17 ans, l’international français est celui qui avait délivré la passe décisive à Lucas Hernandez d’une belle inspiration. Et mercredi soir, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a inscrit l’unique but côté parisien pour la rencontre décisive et qualificative en 1/8ème de finale de la Ligue des champions à Dortmund.(1-1).

«Aujourd'hui, j'ai eu la chance que la balle revienne sur moi»

Elu homme du match, Warren Zaïre-Emery a inscrit son premier but en Ligue des champions et s’est confié sur ce sujet à Canal+ en avouant avoir été aidé par la providence . « Mon inspiration sur le but ? Je m'avance, je ferme le... comment dire. J'avance pour garder l'équilibre et la balle me revient dessus. J'essaye de faire de mon mieux et d'être le plus haut possible sur le terrain et à la fois de faire les efforts défensifs. Aujourd'hui, j'ai eu la chance que la balle revienne sur moi et que je tire pour marquer, je suis très content ».

Tirage au sort lundi pour les 1/8èmes de finale

Le PSG est arrivé deuxième de son groupe et aura de fortes chances de tomber sur une tête de série en 1/8ème de finale. Le tirage au sort aura lieu lundi. Reste à savoir si le PSG retrouvera une nouvelle fois le Bayern Munich ou encore le Real Madrid.