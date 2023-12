PSG : Il vole un but à Mbappé et raconte tout !

Alexis Brunet

Le PSG a malheureusement dû se contenter d'un match nul face au Borussia Dortmund. Cela a tout de même suffi au club de la capitale pour se qualifier en huitième de finale de Ligue des champions. Muet lors de la rencontre, Kylian Mbappé aurait pu être décisif en début de match, mais il a été stoppé par un geste défensif fou de Niklas Süle. L'Allemand est revenu sur son sauvetage à la fin de la rencontre.

Le PSG verra donc pour la douzième fois de suite les huitièmes de finale de Ligue des champions, mais que cela fut dur pour la formation de Luis Enrique. Le club de la capitale n'a pas réussi à gagner, et il doit son salut à la victoire de l'AC Milan face à Newcastle, qui qualifie donc le champion de France pour la suite de la compétition.

Süle a privé Mbappé d'un but

L'unique buteur de la rencontre côté PSG se nomme Warren Zaïre-Emery, mais Kylian Mbappé n'est pas passé loin d'ouvrir le score en début de match. Le champion du monde avait effacé le gardien du Borussia Dortmund, et il n'avait plus qu'à marquer dans le but vide, mais c'était sans compter le retour de Niklas Süle. Le défenseur allemand se distinguait alors par un geste défensif de grande classe, qui empêchait donc l'attaquant français de lancer parfaitement son équipe. Après la rencontre, le joueur du BvB est revenu sur cette action. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato . « Au début, je pensais qu’il y avait hors-jeu. Vous pouvez tous jeter un petit œil à mon entrejambe (rires). D’une manière ou d’une autre, je lève le pied par réflexe. Je pense qu’il faut l’empêcher au préalable. »

PSG : Mbappé enrage à cause de l’entraîneur ? https://t.co/FuqG5VjLso pic.twitter.com/nmMzgoJlzl — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

«On sait à quel point Mbappé est rapide»