PSG : Il annonce du lourd pour Zaïre-Emery

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery fait le plus grand bonheur du PSG de Luis Enrique, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Interrogé sur le crack de 17 ans, Mohamed Sissoko a annoncé du lourd pour son avenir, affirmant qu'il était un « futur grand ».

La saison dernière, Christophe Galtier a créé la surprise en lançant Warren Zaïre-Emery dans le grand bain, et ce, alors qu'il n'avait que 16 ans. Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, le crack français a changé de statut dans son club. En effet, Warren Zaïre-Emery est passé de joueur entrant dans la rotation de l'effectif à titulaire indiscutable. Et il remplit très bien son nouveau rôle.

Sissoko encense Zaïre-Emery

Devenu un titulaire incontestable et incontesté au PSG, Warren Zaïre-Emery enchaine les performances XXL ces derniers mois. D'ailleurs, le crack de 17 ans a été élu homme du match ce mercredi soir, ayant permis à son équipe d'arracher le point du nul à Dortmund et de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dans le même temps.

«C’est un futur grand»