PSG : Mbappé est en colère, c’est confirmé !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et ce, grâce à son point récupéré sur la pelouse du Borussia Dortmund. Alors que le club de la capitale est classé à la deuxième place du groupe F, Kylian Mbappé s'est agacé, et ce, parce que son équipe n'a pas poussé en fin de match pour tenter de chiper la première place au BVB.

Opposé au Borussia Dortmund lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le PSG est rentré à Paris avec un point ce mercredi soir (1-1). Un point précieux puisqu'il permet au club de la capitale de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la C1. Toutefois, le PSG va devoir se frotter à un grosse cylindrée lors du prochain tour de la compétition. Ayant terminé deuxième du groupe F, l'écurie rouge et bleu va affronter une équipe qui a fini en tête de sa poule. Conscient de la situation, Kylian Mbappé s'est mis en colère ce mercredi soir à Dortmund.

Mbappé s'emporte après Dortmund-PSG

Grâce aux images captées par RMC Sport et Canal + , on peut voir Kylian Mbappé s'emporter dès le coup de sifflet final de Dortmund-PSG. Le numéro 7 parisien n'a pas apprécié que son équipe ne cherche pas à pousser en fin de match pour arracher la victoire et chiper la première place du groupe F au Borussia Dortmund.

Transfert de rêve, c’est la douche froide pour le PSG https://t.co/GVACPcqtvw pic.twitter.com/vFUAwoEbyA — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

Mbappé s'est assis seul dans le car du PSG