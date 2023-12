PSG : Un coup dur est confirmé

Amadou Diawara

Alors qu'Ousmane Dembélé est suspendu, Luis Enrique sera également privé d'un autre attaquant contre le Borussia Dortmund. En effet, Gonçalo Ramos est resté à Paris, alors que le groupe du PSG s'est envolé pour Dortmund. L'international portugais n'a pas fait le déplacement en direction de l'Allemagne parce qu'il souffre d'une grippe.

Ce mercredi soir, le PSG va jouer sa survie en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Actuellement deuxième du groupe F, le club de la capitale est maitre de son destin. En cas de victoire sur la pelouse du Signal Iduna Park, les hommes de Luis Enrique seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et si elle perd des points contre le Borussia Dortmund, la bande à Kylian Mbappé pourrait être reversée en Ligue Europa, et ce, si le résultats du choc entre l'AC Milan et Newcastle lui est défavorable.

Gonçalo Ramos est resté à Paris

Pour jouer ce match on ne peut plus décisif, Luis Enrique sera privé d'Ousmane Dembélé, suspendu à cause d'une succession de cartons jaunes. Mais heureusement pour le coach du PSG, il pourra compter sur Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, de retour de blessure depuis le dernier match de Ligue 1 face au FC Nantes ce samedi soir (2-1).

Gonçalo Ramos forfait à cause d'une grippe