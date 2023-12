Le PSG a un problème à régler, Zaïre-Emery balance !

Thomas Bourseau

Certes, le Paris Saint-Germain passera les fêtes de fin d’année avec une qualification durement acquise pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Néanmoins, pour avoir une chance de durer dans la compétition, le club parisien devra régler la mire d’ici le mois de février selon Warren Zaïre-Emery.

Le PSG a dit au revoir à Neymar, à Lionel Messi, à Sergio Ramos ou encore à Marco Verratti qui avaient tous une grande expérience commune en Ligue des champions. En raison de la volonté du président Nasser Al-Khelaïfi et du conseiller football Luis Campos de lancer un nouveau projet sportif, le Paris Saint-Germain a entamé sa révolution sur le mercato en encadrant son groupe avec Luis Enrique à la baguette.

Le réalisme fait défaut au PSG

Ayant hérité du « groupe de la mort » avec le Borussia Dortmund, le Milan AC et Newcastle, le PSG a finalement validé son billet pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions lors du sprint final de la 6ème et dernière journée de la phase de poules à Dortmund (1-1).

«C'est sûr qu'on doit marquer le plus de buts possibles»