Ligue des champions : Le PSG réalise un coup historique !

Thomas Bourseau

Au bout du suspense, le PSG a finalement validé son ticket pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions mercredi soir après le match nul concédé au Borussia Dortmund (1-1) et grâce à la victoire de l'AC Milan sur la pelouse de Newcastle (2-1). Le but de Warren Zaïre-Emery vaut de l’or puisqu’il permet au club d’écrire une ligne d’histoire de la C1 qu’aucune autre équipe n’était parvenue à faire. Explications.

Le PSG a rédigé une ligne d’histoire mercredi soir en Ligue des champions. Pour le compte de la dernière journée de la phase de groupe sur la pelouse du Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain a décroché le point du match nul grâce à un but de Warren Zaïre-Emery qui a suffi pour une qualification en 1/8ème de finale de la C1 compte tenu du fait que dans le même temps Newcastle s'est incliné face à l'AC Milan (2-1).

Le PSG entre dans l’histoire

Le PSG a une nouvelle fois concédé un but à l’extérieur en Ligue des champions comme ce fut le cas quinze fois supplémentaires auparavant. La dernière rencontre loin du Parc des princes au cours de laquelle le Paris Saint-Germain n’avait pas pris de but remonte à octobre 2020 face à Basaksehir (2-0). Seuls la Roma et le Dinamo Zagreb ont fait une pire série. Une série que les Parisiens tenteront de stopper en huitième de finale.

Un but du PSG lors des 50 dernières sorties du PSG en poules de Ligue des champions