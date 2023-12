PSG : Daniel Riolo balance sur Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG devra donc se contenter de la deuxième place de son groupe après le nul contre le Borussia Dortmund (1-1) ce mercredi soir. Ce qui laisse présager un tirage au sort compliqué pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, conséquence de certains choix de Luis Enrique aux yeux de Daniel Riolo.

En Allemagne, le PSG jouait la première place du groupe F en allant défier le Borussia Dortmund sur sa pelouse, mais la tâche s’est révélée très compliquée pour les hommes de Luis Enrique, en manque d’efficacité. Le club de la capitale a assuré l’essentiel en obtenant son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais un tirage compliqué attend probablement la formation parisienne. Daniel Riolo pointe du doigt la responsabilité de Luis Enrique après cette phase de poules compliquée.

Le PSG fait craquer Kylian Mbappé ! https://t.co/u23ku6IbKq pic.twitter.com/wsway2ckWc — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

« Si Mbappé jouait à sa place (à gauche) il mettait deux buts »

« Contre Newcastle, quand tu as des occasions aussi nettes mais que tu as des joueurs qui ne sont pas finis, ils les ratent. (à Dortmund) Kolo Muani rate une occase énorme. Si Mbappé jouait à sa place (à gauche) il mettait deux buts ce soir. Comme on a "Géo Trouvetou" (Luis Enrique) sur le banc, on avance comme ça, c’est déjà bien, tu es en huitièmes », confie Daniel Riolo dans l’After Foot.

« Si tu te fais éliminer, tu te feras éliminer parce que "Géo Trouvetou" inventera quelque chose »