Le boss du PSG lâche un gros message dans le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a eu chaud mais est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après son nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Satisfait de cette performance, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole dans le vestiaire pour féliciter ses joueurs et les motiver pour la suite.

Le Paris Saint-Germain a décroché ce mercredi son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1), mais les hommes de Luis Enrique n’ont pas rempli leur objectif premier en décrochant la victoire en Allemagne, synonyme de première place du groupe F. Tout comme face à Newcastle, le PSG a trop souvent manqué d’efficacité et assure donc l’essentiel sans forcément avoir rassuré. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a préféré retenir le positif dans le vestiaire.

Le PSG fait craquer Kylian Mbappé ! https://t.co/u23ku6IbKq pic.twitter.com/wsway2ckWc — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

Nasser Al-Khelaïfi prend la parole dans le vestiaire du PSG

Après avoir pris la parole auprès des médias, le président du PSG s’est présenté face aux joueurs pour les féliciter comme le révèle Le Parisien , rappelant les nombreux changements apportés durant l’été avec onze recrues et de nombreux départs, dont ceux de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti, tout en se disant fier d’avoir l’une des équipes les plus jeunes de la compétition cette saison.

« Il y a de belles perspectives si vous continuez à travailler dur »