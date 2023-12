Le PSG fait une grande annonce pour l'avenir du projet QSI !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque d’efficacité sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1), le PSG a difficilement obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une satisfaction pour son président Nasser Al-Khelaïfi, qui a souhaité rappeler sa vision à long terme du nouveau projet entamé lors du dernier mercato estival.

Comme face à Newcastle, le PSG a pêché offensivement contre le Borussia Dortmund, ce qui aurait pu jouer des tours à l’équipe dirigée par Luis Enrique, arrachant finalement son billet pour les huitièmes de finale après son nul en Allemagne (1-1), mais en terminant deuxième de son groupe. Du lourd attend probablement le PSG en huitièmes de finale, mais Nasser Al-Khelaïfi a tenu à relativiser au micro de RMC Sport après la rencontre.

« On méritait de gagner ce match »

« Comme je l'ai dit, l'objectif était de terminer premier. On méritait de gagner ce match, on a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu gagner avec trois ou quatre buts. Mais le plus important aussi, c'est le style, comment on joue, qu'est-ce qu'on veut faire. Avec notre entraîneur Luis Enrique, on est très heureux de notre style de jeu. On aime le foot offensif », confie Nasser Al-Khelaïfi, tout en rappelant l’ambition du PSG avec les changements opérés durant l’été, avec notamment les départs de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti.

« On construit aussi quelque chose pour l'équipe, pour le futur »