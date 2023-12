«Un joueur extraordinaire» va signer au PSG

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Warren Zaïre-Emery va signer un nouveau contrat avec le PSG. Alors que le crack de 17 ans a permis au club de la capitale de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir, Gianluigi Donnarumma n'a pas tari d'éloges à son égard.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery est devenu un titulaire incontestable et incontesté au PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique. Alors qu'il enchaine les performances XXL, Warren Zaïre-Emery est sur le point de rempiler, étant lié au PSG jusqu'au 30 juin 2025. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il existe un accord total entre la direction parisienne et le clan Zaïre-Emery pour une prolongation. Et en attendant de parapher son nouveau bail au PSG, Warren Zaïre-Emery continue d'impressionner ses coéquipiers.

Zaïre-Emery va rempiler au PSG

Buteur face au Borussia Dortmund ce mercredi soir (1-1), Warren Zaïre-Emery a permis au PSG d'obtenir le point du nul lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un point précieux, puisqu'il permet au club de la capitale de valider son ticket pour les huitièmes de finale. Nommé homme du match, Warren Zaïre-Emery a d'ailleurs été encensé par Gianluigi Donnarumma après la rencontre.

«Ce joueur est fantastique»