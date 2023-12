En direct, il interpelle Mbappé après son craquage

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a craqué quand il a vu Luis Enrique demander aux joueurs du PSG de gérer la fin du match nul à Dortmund mercredi soir (1-1). En raison de la signification de cet état d’esprit, le Paris Saint-Germain prendra une tête de série au tirage au sort en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Une réaction tout à fait normale selon Emmanuel Petit.

Le PSG a longtemps couru derrière sa qualification à Dortmund en 1/8ème de finale de la Ligue des champions mercredi soir. Et dans la foulée du but de Karim Adeyemi, le Paris Saint-Germain a senti son ticket pour la phase à élimination directe lui échapper. Mais c’était sans compter sur le but égalisateur de Warren Zaïre-Emery et sur le Milan AC qui a pris le dessus sur Newcastle en fin de match.

Mbappé n’a pas aimé le management d’Enrique

Dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire, Luis Enrique, conscient du résultat du Milan AC à Newcastle, avait demandé à son équipe de gérer la fin de match. Cependant, Kylian Mbappé a été aperçu plutôt en colère pendant cette fin de match de par les directives de son entraîneur en souhaitant pousser pour aller marquer le but de la victoire qui aurait offert la première place du groupe au Paris Saint-Germain pour un tirage au sort plus « clément » en 1/8ème de finale.

«Mbappé ne raisonne pas comme la majorité des joueurs. Il a raison !»