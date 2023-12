PSG : Thierry Henry interpelle Mbappé pour ce dossier chaud

Thibault Morlain

L'été 2024 sera chaud pour Kylian Mbappé. Alors que le joueur du PSG devra régler la question de son avenir, il aura également l'Euro à disputer avec l'équipe de France. Et quid également des Jeux Olympiques à Paris ? Mbappé souhaite être au rendez-vous et Thierry Henry, qui sera le sélectionneur olympique, a été interrogé sur la présence ou non du Parisien.

Kylian Mbappé veut tout gagner dans sa carrière. Et à 25 ans, le joueur du PSG a encore quelques espaces vides dans son armoire à trophées. Il lui manque notamment la médaille d'or olympique, ce qui pourrait être résolu l'été prochain lors des JO 2024 à Paris. Mbappé sera-t-il néanmoins de la partie avec le groupe de Thierry Henry ?

« C'est à lui de répondre »

Ce mercredi, sur le plateau de CBS , en tant que sélectionneur de l'équipe de France qui sera aux Jeux Olympiques, Thierry Henry a été interrogé sur la présence de Kylian Mbappé. Il a alors interpellé l'attaquant du PSG en lâchant : « Est-ce que je veux que Mbappé dispute les Jeux Olympiques ? Ouh… C’est à lui de répondre ».

« Un plaisir de les jouer, mais... »