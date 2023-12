PSG : Mbappé dégouté, ces nouvelles images accablantes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est passé proche de la catastrophe ce mercredi soir, mais est parvenu à arracher le point du match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund. Un résultat qui lui assure une place pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pourtant au coup de sifflet final, Kylian Mbappé avait la tête des mauvais jours. Le joueur visait la victoire et la première place de son groupe.

Le PSG peut pousser un ouf de soulagement. Passé proche de l'élimination, le club de la capitale est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en repartant de Dortmund avec le point du match nul (1-1). Attentif au résultat de l'autre rencontre entre le Milan AC et Newcastle, Luis Enrique a fait preuve de prudence et n'a pas souhaité aller chercher la victoire et la première place du groupe à tout prix. Une posture prudente, qui a provoqué la colère de Kylian Mbappé.

Mbappé en colère après le coup de sifflet final

Le joueur français espérait aller chercher la première place. Alors lorsque Luis Enrique a demandé à son groupe de conserver ce résultat, Mbappé a perdu son calme. Malgré la qualification, le champion du monde 2018 avait le visage fermé. Comme le montre TNT Sport, Edin Terzic, le coach du BVB, a tenté de lui arracher un sourire. Mais la frustration du joueur était trop importante. Après un check timide avec Luis Enrique, il se rendait dans les vestiaires. Malgré la colère de sa star, Luis Enrique assume sa décision.

Luis Enrique justifie sa décision