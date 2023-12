Le PSG évite la catastrophe, quel sera son adversaire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a assuré l'essentiel en obtenant le nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Suffisant pour une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions puisque dans le même temps, l'AC Milan s'est imposé à Newcastle (2-1). Deuxièmes de leur groupe, les Parisiens affronteront donc un premier de groupe lors du prochain tour. Et quoi qu'il arrive, ce sera un gros match.

Le PSG s'est fait peur, mais le but de Warren Zaïre-Emery envoie le club de la capitale en huitième de finale de la Ligue des champions pour la 12e fois de suite. Une énorme performance également rendue possible grâce à la victoire de l'AC Milan à Newcastle (2-1). Néanmoins, on n'obtenant que le nul à Dortmund (1-1), le PSG ne termine que deuxième de son groupe. Par conséquent, il faut s'attendre à un choc dès les huitièmes de finale. Mais face à quel adversaire ?

Le PSG boucle un transfert à 50M€, il regrette déjà https://t.co/9Q29f3SnbU pic.twitter.com/ULzwwk3kxf — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

Le PSG va tomber contre un gros

Une chose est sûre, la liste à de quoi impressionner. Sur le papier, l'adversaire le plus abordable semble être la Real Sociedad. Mais les Basques réalisent une très belle saison et ont terminé invaincu dans leur groupe devant l'Inter Milan. Mais affronter le club espagnol serait un moindre mal, et pour cause, le reste de la liste est très impressionnante : Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Atlético de Madrid ou FC Barcelone. Sans oublier que le PSG sera à l'extérieur pour son huitième de finale retour.

«L'adversaire en huitièmes sera difficile, mais cela le sera aussi pour lui»