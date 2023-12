PSG : Riolo annonce qui est le patron de l’équipe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a péniblement validé son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions mercredi soir en allant chercher un match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund. Warren Zaïre-Emery a inscrit un but capital dans cette rencontre, et il a particulièrement impressionné les observateurs, à l'image de Daniel Riolo.

C'est un fait, le PSG aura tremblé jusqu'au bout dans cette phase de poules de la Ligue des Champions, et il aura fallu une victoire du Milan AC sur la pelouse de Newcastle (2-1) pour que le match nul obtenu dans la douleur à Dortmund (1-1) suffise à qualifier les hommes de Luis Enrique. Warren Zaïre-Emery, unique buteur du PSG dans cette rencontre, a donc une nouvelle fois été décisif.

Zaïre-Emery le héros

Interrogé sur RMC Sport après la rencontre, le milieu de terrain du PSG n'a pas caché son bonheur : « Je suis très content, on fait un bon match dans l'ensemble. On se crée beaucoup d'occasions mais c'est le foot, parfois ça ne veut pas rentrer. On ne garde que du positif pour la suite et on va faire de notre mieux. Le plus dur dans le foot, c'est de se créer des occasions, c'est ce qu'on arrive à faire. Maintenant, il faudra concrétiser par des buts », a indiqué Zaïre-Emery.

« C'est incroyable »