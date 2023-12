La prédiction qui ne va pas plaire au PSG

Thomas Bourseau

Le projet sportif du PSG a pris une tout autre direction à l’été 2023 avec les départs de ses stars pour faire place à un groupe plus étoffé et homogène sous la houlette de Luis Enrique. Pour autant, l’effectif serait trop juste dans certains secteurs et notamment pour la Ligue des champions selon Bixente Lizarazu.

Le PSG a changé la tapisserie de l’effectif au cours de la dernière intersaison. En effet, Christophe Galtier a pris la porte et a été remplacé par Luis Enrique au poste d’entraîneur. Dans la foulée, le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller football Luis Campos ont fait en sorte de bâtir un groupe à l’image du nouvel entraîneur et surtout selon ses besoins sportifs.

«On a un phénomène qui est Kylian Mbappé, mais les autres sont maladroits devant le but»

Des tailleurs comme Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos ont quitté le PSG. Un groupe plus homogène a été mis sur pied au Paris Saint-Germain autour de Kylian Mbappé. Cependant, d’après Bixente Lizarazu, il y a certains manques à chacune des lignes du onze de départ hormis Kylian Mbappé. « Les manques du PSG et notamment en Ligue des champions, on a un phénomène qui est Kylian Mbappé, mais les autres sont maladroits devant le but ».

«Pour la Ligue des champions, ça peut ne pas être suffisant»