Mercato – PSG : Un «monstre» va bientôt débarquer à Paris ?

Alexis Brunet

Le PSG cherche à se renforcer lors du mercato hivernal. Le club de la capitale veut recruter un défenseur. Cela pourrait être Leny Yoro pisté depuis plusieurs semaines par la direction parisienne. Le joueur de Lille impressionne à seulement 18 ans, au point d'être déjà comparé à un monstre, alors qu'il n'a même pas encore 50 matches de Ligue 1 dans les jambes.

Luis Enrique l'a affirmé en conférence de presse, le PSG sera actif lors du mercato hivernal, s'il a la possibilité d'améliorer qualitativement son effectif. Le coach parisien le sait, son équipe a eu beaucoup de mal pour se qualifier en huitième de finale de Ligue des champions, et un ou deux renforts ne feront pas de mal.

Un milieu et un défenseur dans le viseur ?

D'après les informations de RMC Sport et L'Équipe , au moins deux joueurs pourraient débarquer à Paris cet hiver. Luis Enrique chercherait un milieu de terrain expérimenté pour compenser les possibles absences. Enfin, en raison des retours tardifs à la compétition de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, le PSG pourrait être tenté de recruter un élément au profil plus défensif. Luis Campos va donc encore une fois devoir se montrer inspiré.

Mercato - PSG : Plusieurs transferts sont annoncés ! https://t.co/s7WovUKm9u pic.twitter.com/HmYfv4Zhr5 — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Leny Yoro est pisté