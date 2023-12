Mercato - OM : Un joueur refuse une offre colossale

Arnaud De Kanel

Auteur d'une première saison plus que convaincante sous le maillot de l'OM, Chancel Mbemba était très courtisé lors du dernier mercato estival. Parmi les clubs intéressés, l'un d'entre-eux était saoudien et il lui proposait un contrat colossal. Et finalement, le défenseur central congolais a pris la décision de rester à l'OM.

Chancel Mbemba a réalisé l'une des meilleures saison de sa carrière en 2022-2023. Le Congolais n'avait pas mis longtemps à s'adapter à son nouvel environnement, preuve qu'il est vraiment différent. Et ses excellentes performances n'avaient pas échappé à l'Arabie saoudite.

Mbemba refuse l'Arabie saoudite en moins d'une journée

Comme indiqué par La Provence ce dimanche, Chancel Mbemba a fait l'objet d'une très grosse offre provenant d'Arabie saoudite. Malgré tout, cela ne l'a pas trop perturbé puisqu'il l'a repoussé en moins d'un jour, souhaitant continuer à jouer au haut niveau en Europe avec l'OM. Un choix qui n'étonne guère Jean-François Lenvain.

«Il a toujours voulu laisser une trace»