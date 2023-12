Révolution au FC Nantes, le vestiaire jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le FC Nantes devrait terminer la saison avec Jocelyn Gourvennec. Un visage bien connu de la Ligue 1, qui semble avoir été adopté au sein du vestiaire. Présent en conférence de presse avant de défier Brest ce dimanche, Alban Lafont a tenu à rendre hommage à son entraîneur, très proche de son groupe depuis son arrivée chez les Canaris.

A la surprise générale, le FC Nantes a pris la décision de remplacer Pierre Aristouy, arrivé à la fin de la saison dernière pour prendre la succession d'Antoine Kombouaré. La direction n'aurait pas été convaincu par certains de ses choix tactiques et a misé sur Jocelyn Gourvennec pour prendre sa succession. Le technicien s'est tout de suite distingué en l'emportant face à l'OGC Nice (1-0). La défaite face au PSG (2-1) n'a pas altéré la confiance de son groupe.

« Plusieurs choses ont changé »

Présent en conférence de presse, Alban Lafont s'est prononcé sur l'apport de Gourvennec. « Plusieurs choses ont changé avec l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. C'est un coach qui a ses certitudes, qui sait ce qu'il veut. On est passés en 4-3-3. Il a fallu faire des adaptations mais ça se passe bien. Tout le monde adhère. Il faut ça que ça se passe bien. Il y a du positif au niveau des résultats, avec une victoire et une défaite contre les deux premiers » a lâché le portier nantais, avant d'aller défier Brest.

« C'est mieux pour moi »