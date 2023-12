Un joueur va signer au PSG, le Qatar vend la mèche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première partie de saison très impressionnante avec le PSG, Warren Zaïre-Emery va se voir récompensé par une prolongation de contrat, comme révélé par le10sport.com. Rien n'est officiel, mais Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que l'intention du club parisien était de s'inscrire sur le long terme avec le milieu de terrain de 17 ans. Une volonté réciproque.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG et Warren Zaïre-Emery ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat qui sera probablement annoncée après le 8 mars, date à laquelle il aura 18 ans. Interrogé sur le milieu de terrain de 17 ans, Nasser Al-Khelaïfi confirme d'ailleurs qu'il veut rester.

Un phénomène veut signer au PSG ! https://t.co/DaYavhIEWy pic.twitter.com/N9VoiaxgxC — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

«Il l'a dit, il est Parisien et il veut rester ici»

« C'est un magnifique joueur, je suis très fier de lui (...) Il l'a dit, il est Parisien et il veut rester ici. C'est un grand exemple pour tous les Parisiens, pour les jeunes aussi même ceux qui ne sont pas parisiens », confiait le président du PSG mercredi soir au micro de RMC , avant de poursuivre.

«On est vraiment très fiers de lui»