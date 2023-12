La prochaine signature du PSG est connue !

Arnaud De Kanel

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le lundi 1er janvier 2024 en France, le PSG se retrouve naturellement au centre des débats. Recrutera ? Recrutera pas ? Le club de la capitale se pliera aux demandes de Luis Enrique mais avant cela, les dirigeants ont déjà bouclé une signature. Selon nos informations, un accord total a été trouvé avec Warren Zaïre-Emery.

Le mercato hivernal, c'est pour bientôt ! L'occasion pour tous les clubs de se renforcer, surtout pour ceux qui possèdent une belle enveloppe comme le PSG. Mais alors que plusieurs rumeurs circulent autour de potentielles arrivées cet hiver dans la capitale, les dirigeants ont déjà bouclé leur prochaine signature.



EXCLU @le10sport : Accord total trouvé pour Warren Zaïre-Emery au PSG !



▶️ Tout est bouclé entre les deux parties. Salaire + durée du contrat



▶️ Reste à caler le timing de l'annonce. Maintenant ou le 8 mars (jour des 18 ans du joueur, date importante pour activer le contrat… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 6, 2023

Accord total pour Zaïre-Emery !

D'après nos informations, le PSG et Warren Zaïre-Emery sont tombés d'accord pour continuer ensemble. Après plusieurs semaines de négociations, tout s'est accéléré ces derniers jours et un accord total a été trouvé la semaine passée. En plus d'une belle revalorisation salariale, Zaïre-Emery prolongera pour cinq ans selon nos informations. Il s'agit donc de la prochaine signature du PSG qui attendra néanmoins que le milieu de terrain fête ses 18 ans comme le veut la législation. Néanmoins, l'officialisation pourrait tomber bien avant. Une très grande nouvelle pour les Parisiens qui conservent là un véritable joyau.

«Il est déjà l’un des meilleurs milieux au monde»