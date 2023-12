PSG : C’est terminé pour une star de Deschamps ?

Thomas Bourseau

Ibrahima Konaté est natif de Paris, mais n’a jamais joué pour le PSG, le club de son enfance. Le défenseur de l’équipe de France n’a pas fermé la porte à un éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Cependant, Liverpool compte bien lui couper l’herbe sous le pied en prolongeant son contrat.

Natif de Paris, Ibrahima Konaté n’a connu que le Paris FC avant de se lancer à Sochaux. Taulier de Liverpool depuis 2021 et titulaire en équipe de France, le défenseur central des Reds a fait passer le message suivant à Canal+ dernièrement. « Le PSG aujourd’hui, ils ont recruté des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe nationale. Pour les fans parisiens, ça leur fait plaisir car ils ont des propres Parisiens dans leur équipe. C’est ce qu’ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG. Mais non, te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j’y pense comme un objectif à l’heure actuelle, non pas du tout »

Liverpool prêt à recaler le PSG pour Konaté ?

Cependant, les supporters de Liverpool n’ont pas à s’inquiéter. Alors que le contrat d’Ibrahima Konaté court jusqu’en juin 2026, il est hors de question que le club de la Mersey laisse la porte entrouverte à un départ de l’international français selon le journaliste Niels Jones. « Les commentaires d'Ibrahima Konaté sur le PSG ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, mais du point de vue de Liverpool, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Il a évidemment des liens avec Paris et il n'allait jamais dire 'non, je ne veux pas jouer pour le club de ma ville natale'. Pour autant que je sache, il n'y a pas d'intérêt concret de la part du PSG, et Liverpool n'en tiendrait pas compte s'il y en avait un ».

Liverpool compte blinder Konaté avant la fin de saison