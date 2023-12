Mercato - PSG : Coup de pression pour Mbappé à Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre à cette échéance, d'autant que le capitaine de l'équipe de France figure toujours sur les tablettes du Real Madrid. Et selon la presse espagnole, le club merengue aurait posé un ultimatum à Mbappé afin qu'il prenne rapidement sa décision.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Kylian Mbappé ? Chaque été, son cas fait l'objet d'un véritable feuilleton tout au long du mercato, et l'édition 2024 ne coupera pas à la règle, d'autant que l'attaquant français arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l'issue de la saison.

Transferts : Mbappé est passé à l’action pour le mercato du PSG ! https://t.co/0CEFzX4JB4 pic.twitter.com/Y2RkALLAqS — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Le Real Madrid est là pour Mbappé

Le Real Madrid, qui courtise Kylian Mbappé depuis de nombreuses années, et toujours annoncé sur les traces de la star du PSG et envisage de faire un énorme coup en le recrutant libre l'été prochain. Mais l'idée d'une prolongation de contrat de dernière minute n'est pas non plus à exclure pour Mbappé, ce qui semble faire peur à l'écurie espagnole...

Un ultimatum est lancé