Mercato - PSG : Mbappé reçoit une proposition de transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain, Kylian Mbappé multiplie les prétendants sur le marché des transferts. Déjà présenté l'été dernier sur ce dossier, l'Arabie Saoudite réitère son intérêt pour le capitaine de l'équipe de France et lui lance un nouvel appel du pied en vue du prochain mercato estival.

Une question revient déjà en boucle, six mois avant l'ouverture du mercato estival 2024 : que décidera Kylian Mbappé pour son avenir ? L'attaquant français arrive au terme de son contrat avec le PSG, et en attendant de savoir s'il prolongera ou non avec le club de la capitale, les prétendants se positionnent à l'étranger dans ce dossier. Le Real Madrid est sur les rangs depuis des années, mais Liverpool ainsi que le Bayern Munich sont également annoncés comme des options plausibles pour récupérer Mbappé libre en fin de saison. Et ce n'est pas tout...

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le prochain Zaïre-Emery ? https://t.co/ONO7NfJnXg pic.twitter.com/1TEiKUY7ST — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

L'Arabie Saoudite est toujours là !

L'été dernier, l'écurie saoudienne d'Al-Hilal aurait proposé jusqu'à 300M€ au PSG pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé, mais ce dernier aurait refusé l'offre. Interrogé samedi par le quotidien espagnol MARCA, Michael Emenalo, directeur de la Saudi Pro League, a réitéré son intérêt pour la star du PSG : « Avec Mbappé, la conversation est ouverte, mais nous ne savons pas ce qu'il veut faire. Notre position est très claire : tous les joueurs de ce type savent où nous sommes », explique-t-il.

« S'il y a une possibilité... »