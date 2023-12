PSG : Luis Enrique a pris une grosse décision pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Cet été, Kylian Mbappé a connu une période très mouvementée. Alors qu’il a refusé d’étendre son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, l’attaquant de 24 ans avait été placé au sein du loft des indésirables par la direction du club parisien. Rapidement réintégré sous les ordres de Luis Enrique, Mbappé a pu compter sur le soutien de l’Espagnol durant cette période.

Sans être brillant, Kylian Mbappé continue d’impressionner. Auteur de 18 buts en 20 matchs disputés cette saison avec le PSG, l’attaquant français se montre toujours aussi décisif. Plus que jamais leader du club parisien, le joueur de 24 ans a pourtant connu un été compliqué. En effet, après avoir refusé d’activer son option de prolongation de contrat d’un an, Kylian Mbappé a irrité la direction du PSG.

Mbappé : Casse-tête au PSG, que doit faire Luis Enrique ? https://t.co/3pzWDBIvVe pic.twitter.com/AEcS9xjVT9 — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Mbappé avait été mis à l’écart cet été

Car désormais, Kylian Mbappé se retrouvera en fin de contrat en juin prochain. En juillet et août dernier, la star du PSG avait ainsi été placée au sein du loft des joueurs jugés « indésirables » à Paris. Si à ce moment-là, le départ du capitaine des Bleus du PSG n’avait jamais semblé être aussi proche, Kylian Mbappé avait finalement été réintégré sous les ordres de Luis Enrique quelques semaines plus tard.

Luis Enrique est monté au créneau pour Mbappé