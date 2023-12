Après le PSG, Messi est au coeur d’un projet colossal

Pierrick Levallet

Cet été, Lionel Messi a quitté le PSG. En fin de contrat, l'Argentin n'a pas été prolongé et a signé libre à l'Inter Miami. Le club américain s'est attaché les services de Jordi Alba et Sergio Busquets dans la foulée. Luis Suarez ne devrait plus tarder à arriver non plus. D'ailleurs, la MLS préparerait du lourd depuis la signature de Lionel Messi.

Lionel Messi ne se sera pas éternisé au PSG. En fin de contrat cet été, l’Argentin a quitté le club de la capitale après seulement deux saisons. N’ayant pas été prolongé, le champion du monde 2022 a signé libre à l’Inter Miami. Il a d’ailleurs été rejoint par d’autres vieilles connaissances lors de ce mercato estival.

Messi et des anciens du Barça signent à l'Inter Miami

En effet, le club de MLS s’est également attaché les services de Jordi Alba et Sergio Busquets. Luis Suarez ne devrait plus tarder à arriver non plus, l’attaquant de 36 ans n’ayant pas étendu son bail à Grêmio. Aux Etats-Unis, on serait d’ailleurs en train de préparer un projet colossal depuis la signature de Lionel Messi.

La MLS veut concurrencer les championnats majeurs