Messi dit non à Enrique, l’anecdote folle révélée au grand jour !

La renommée « MSN » a terrorisé plusieurs grands défenseurs en Europe à la moitié des années 2010. Néanmoins, ce trio d’attaque composé de Lionel Messi, de Luis Suarez et de Neymar n’a pas connu des débuts parfaits jusqu’à ce que Messi change la tactique mise en place par Luis Enrique au FC Barcelone.

A l’été 2014, le FC Barcelone a vu débarquer Luis Enrique au poste d’entraîneur dans la foulée du sacre de l’Atletico de Madrid en Liga. Afin de relancer la locomotive blaugrana, les hauts décideurs du Barça ont pris la décision d’offrir les rênes de l’effectif à un ancien joueur du club culé qui n’est autre que l’entraîneur du PSG actuellement : Luis Enrique.

Enrique voulait que Messi joue en faux 9, l’Argentin a refusé

Au Barça , Luis Enrique a pu lancer un trio d’attaque de folie avec le transfert de Luis Suarez à l’été 2014. La MSN est née pendant la saison 2014/2015 et a tout raflé. Pourtant, les débuts de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar n’ont pas été idylliques en raison d’un manque de connexion évident entre les trois protagonistes, à cause de la tactique de Luis Enrique ? Luis Suarez s’est confié à Clank Media à ce sujet.



« Lors d'un match contre l'Ajax, Luis Enrique voulait que Messi joue en faux 9 parce qu'il était habitué à cette position et que Neymar et moi étions sur les côtés, mais il a vu que cela ne fonctionnait pas. Messi m'a dit : "Oh, mon gros, reste en 9 et je t'ouvrirai le terrain sur le côté droit". Et c'est là qu'a commencé la MSN ».

