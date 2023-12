Snobé par Deschamps, ce buteur passe un coup de gueule !

La rédaction

Auteur d'un triplé face à Toulouse dimanche dernier, Alexandre Lacazette semble avoir retrouvé des couleurs après un début de saison compliqué. Malgré ses nombreuses prouesses ces dernières années, l'attaquant lyonnais n'est que rarement appelé avec les Bleus. Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube Colinterview, le capitaine de l'OL est revenu sur ses non-convocations, indiquant se sentir lésé par Didier Deschamps.

Alexandre Lacazette renfilera-t-il le maillot de l'équipe de France un jour ? Du haut de ses 32 ans, le capitaine de l'OL, qui compte 16 sélections, n'a plus été appelé avec les Bleus depuis 2017. S'il fut un élément important d'Arsenal lors de son passage en Angleterre (2017-2022), les prestations de Lacazette n'étaient visiblement pas suffisantes pour attirer l'œil de Didier Deschamps.

« Mon absence au Mondial 2018 après mon doublé face à l’Allemagne ? Il m’a fallu un temps »

Non retenu pour l'Euro 2016 ou encore la Coupe du monde 2018, Alexandre Lacazette est revenu sur ces épisodes frustrants. « Mon absence au Mondial 2018 après mon doublé face à l’Allemagne ? Il m’a fallu un temps puis après, dans le monde du foot, ça parle beaucoup, les journalistes sont au courant de beaucoup de choses, des choses qui me sont revenues et après j’ai compris. L’absence la plus douloureuse entre l’Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 ? 2018. Parce qu’il y a les copains, parce que mon dernier match, je mets doublé contre une grande nation. Je pense qu’à ce moment là de ma carrière, je suis un joueur affirmé qui peut assumer les grands matchs à haute pression, 2018 ça fait plus mal » , a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à la chaîne Youtube Colinterview .

« Si je me suis senti banni ? Complètement »