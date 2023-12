Scandale raciste : Galtier balance une grosse accusation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans dix jours, le procès de Christophe Galtier devrait débuter. L'ancien coach de l'ASSE, de Nice ou encore du PSG est accusé d'avoir tenu des propos discriminatoires et racistes durant son passage sur la Côte d'Azur. Le technicien a toujours nié ces accusations et évoque une volonté de nuire de la part de son ancien supérieur, Julien Fournier.

Tout est parti d'une phrase prononcée par Julien Fournier en septembre 2022 lors d'un entretien accordé à RMC . « Si j'explique les vraies raisons, il n'entre plus dans un vestiaire en France et en Europe » a confié l'ancien directeur du football de l'OGC Nice au sujet de Christophe Galtier. Quelques jours plus tard, le journaliste indépendant, Romain Molina publiait la copie d'un mail envoyé par Fournier à Dave Brailsford, l'un des patrons d'INEOS.

Galtier accuse Fournier

Dans ce mail, Fournier évoque certains comportements racistes de la part de Christophe Galtier. Le technicien indiquent, par exemple, qu'il y a beaucoup trop de « noirs et de musulmans » à l ' OGC Nice. Auditionné durant le printemps 2023, Galtier dément avoir tenu ce type de propos.

« Je le paye au prix fort »