Soulagement à l’OL, une star du vestiaire se lâche

Ce dimanche après-midi, l'OL, lanterne rouge de Ligue 1, a signé sa première victoire à domicile depuis 6 mois face au Toulouse FC (3-0). Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé, n'a pas caché sa joie et est revenu sur le calvaire qu'est en train de vivre Lyon cette saison.

Dernier de Ligue 1, le club rhodanien a enfin renoué avec la victoire. Au terme d'une rencontre maîtrisée, les hommes de Pierre Sage se sont largement imposés ce dimanche après-midi face au Toulouse FC (3-0). Pour rappel, l'OL n'avait plus gagné le moindre match dans son antre depuis 6 mois.

« Ça fait vraiment du bien de gagner dans notre stade »

« Ça fait du bien. On va parler des trois buts, mais c’est surtout de gagner enfin devant nos supporters, qui nous poussent depuis le début de saison. Ça fait vraiment du bien de gagner dans notre stade » , s'est réjouit Alexandre Lacazette au micro de Canal + à l'issue de la rencontre. « C’est compliqué, ça fait du mal de voir mon club dans cette situation. J’ai la chance d’être dans l’équipe et de pouvoir aider. Aujourd’hui, ça a souri. J’étais attristé par le fait qu’on perde, pas que je ne marque pas de buts ».

« On va quand même s’améliorer parce qu’il y a des choses à revoir »