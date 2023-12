Le PSG fait une grande annonce avant le choc

La rédaction

Deuxième de son groupe de Ligue des champions, derrière le Borussia Dortmund, le PSG est pourtant toujours maître de son destin. Alors que le club parisien n'a jamais été éliminé en phase de poules depuis le rachat de QSI, la menace d'une élimination est plus proche que jamais. Au micro de Canal + avant d'affronter Nantes dimanche soir, Luis Campos s'est néanmoins montré confiant.

Le PSG va-t-il connaître la plus grosse désillusion de son histoire en Ligue des champions ? En déplacement à Dortmund pour son dernier match de poule, le club parisien, deuxième, pointe à trois longueurs des Allemands au classement. Alors que le PSG n'a jamais été éliminé en phases de poules depuis son rachat par QSI en 2011, le spectre d'une élimination précoce est pourtant bel et bien présent, surtout en cas de défaite.

Luis Campos : « On n'a pas peur »

Interrogé au micro de Canal + avant le match contre le FC Nantes ce dimanche soir en Ligue 1, Luis Campos n'a pas souhaité brûler les étapes. « De la pression avant Dortmund ? Premièrement, il faut gagner aujourd’hui (contre Nantes, ndlr), parce que c’est un match très important contre une bonne équipe du championnat français » , a déclaré d'emblée Luis Campos.

« Je crois, et tout le monde croit, que l’on va passer »