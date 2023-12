OL : Transfert à 10M€, une offre va partir

La rédaction

Lanterne rouge de Ligue 1, l'OL est dans le dur est a besoin de remettre la marche avant au plus vite. Pour ce faire, le club lyonnais mise énormément sur le mercato hivernal et souhaite renforcer en priorité son milieu de terrain. L'OL lorgne sur le joueur de l'AC Milan, Rade Krunic, mais Fenerbahçe compte prendre les devants et va dégainer une offre.

Plus les semaines avancent et plus l'OL navigue dans le flou. Bon dernier, avec une seule victoire au compteur après 14 journées de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais souhaite plus que jamais se renforcer à l'approche du mercato hivernal. Et c'est particulièrement au milieu de terrain que le club rhodanien désire se densifier, tout comme le club turc de Fenerbahçe. Parmi les noms évoqués des deux côtés, on retrouve notamment celui de Rade Krunic.

L'AC Milan attend une dizaine de million

D'après La Gazzetta dello Sport , le club d'Istanbul a pris les devants dans ce dossier et va formuler une offre prochainement aux Rossonerri et devra dépasser les 5 millions refusés par le Diavolo en août dernier. Les enchères devraient débuter aux alentours des 6-7 millions d'euros, mais, toujours d'après le quotidien transaptin, l'AC Milan compte bien percevoir plus, soit une dizaine de millions.

Guido Rodriguez et Baptiste Santamaria également dans les petits papiers

Malgré ce coup de froid, les Gones ont également ciblés d'autres éléments : Guido Rodriguez du Betis Séville et le Rennais Baptiste Santamaria. Seulement, le premier pourrait bel et bien rester en Espagne. Victime d'une fracture du péroné distal de la jambe droite lors d'un entraînement jeudi matin, Rodriguez devrait être éloigné des terrains pendant 3 mois.