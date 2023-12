OL : Déjà un premier coup dur pour le mercato ?

La rédaction

Dernier de Ligue 1 avec une seule petite victoire après 14 journées, l'OL traverse une crise sans précédent. Pour se remettre sur le droit chemin, Lyon compte s'activer au mercato hivernal et a déjà fait part de ses envies de renforcer son entrejeu. Alors que l'OL avait fait de Rade Krunic sa priorité, Fenerbahce pourrait finalement lui griller la politesse.

Alors que l'OL, lanterne rouge, est à l'arrêt total en Ligue 1, le club lyonnais pourrait encaisser un énième coup dur. Désireux de densifier son milieu de terrain au prochain mercato hivernal, Lyon a ciblé plusieurs profils. Parmi les noms listés par L'Equipe dans son édition de vendredi, on retrouve notamment celui du milieu de terrain de l'AC Milan, Rade Krunic.

Fenerbahce également à l'affut pour Krunic

Mais d'après La Gazzetta dello Sport , le club rhodanien pourrait bel et bien être devancé dans ce dossier. En effet, Mario Branco, le directeur général de Fenerbahçe, va arriver en Italie pour discuter avec le club milanais et le convaincre de conclure l'affaire Krunic. Le club d'Istanbul et l'entourage du joueur sont parvenus à un accord sur un montant d'environ 3 millions d'euros nets, soit le double de ce que Krunic gagne aujourd'hui à l'AC Milan.

Guido Rodriguez, piste abandonnée ?