Le Real Madrid est fixé pour ce retour attendu !

La rédaction

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 12 août dernier, Eder Militao semblait être condamné à passer l'intégralité de sa saison à l'infirmerie du Real Madrid. Mais le défenseur brésilien se rétablit plus vite que prévu. D'après le média espagnol Relevo, l'ancien joueur du FC Porto pourrait faire son grand retour aux alentours du mois de mars prochain.

Une chose est sûre, le Real Madrid n'est pas épargné par les blessures. Privé de Thibaut Courtois, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le club madrilène avait également perdu Eder Militao, le 12 août dernier, pour la même raison. Alors qu'il était quasiment prédestiné à ronger son frein toute la saison, le Brésilien se rétablit vite et un retour sur le terrains est de plus en plus proche.

Un retour prévu aux alentours du mois de mars

En effet, d'après les informations du média espagnol Relevo , l'ancien joueur du FC Porto pourrait faire son retour à la compétition au début du mois de mars, même voir à la fin du mois de février. Toujours selon Relevo , le défenseur reprendra l'entraînement sur le terrain au cours du mois de décembre.

Prêt pour les huitièmes de finale de Ligue des champions ?

A partir du 17 février prochain, cela fera six mois que le défenseur central n'aura plus foulé les pelouses espagnoles, soit le temps minimum pour se remettre d'une telle blessure. Ce même week-end, le Real Madrid affrontera le Rayo Vallecano, mais des matches plus importants se profilent à l'horizon, comme le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions (les 5 et 6 mars), et Militao devrait donc revenir dans cet intervalle.