Scandale raciste pour Galtier, il balance une accusation

Le 15 décembre prochain, la justice se penchera sur le cas Christophe Galtier. Lors de son passage à l'OGC Nice, l'actuel entraîneur d'Al-Duhail au Qatar aurait tenu des propos racistes à l'égard de certains joueurs. Certains ont accusé l'ancien coach parisien dans les colonnes de L'Equipe. Journaliste pour Le Parisien, Dominique Séverac émet, tout de même, quelques réserves.

A quelques jours du procès de Christophe Galtier, L'Equipe a sorti un article choc sur l'ancien entraîneur du PSG ce mardi. Le quotidien sportif a recueilli le témoignage de plusieurs personnes, qui ont côtoyé le technicien, notamment lors de son passage à l'OGC Nice entre juillet 2021 et juin 2022.

Le papier choc sur Galtier

Ancien entraîneur adjoint à l'OGC Nice, Frédéric Gioria a été témoin de nombreux coups de sang de la part de Christophe Galtier. « Encore un musulman, j'en veux pas, on en a assez » aurait, par exemple, lâché l'actuel entraîneur d'Al-Duhail en évoquant Billal Brahimi. Galtier aurait, aussi, évoqué son ras-le-bol d'accueillir au sein de son groupe des joueurs musulmans. « Julien, tu n'as toujours pas compris. Moi je ne veux plus de noirs ou d'arabes » aurait-il confié à Julien Fournier, son ancien supérieur, en 2022.

« Je n’ai pas trouvé d’éléments de culpabilité, au contraire »