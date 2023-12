Après le PSG, Messi cible un problème

Amadou Diawara

Alors que son contrat avec le PSG s'est terminé le 30 juin dernier, Lionel Messi a migré vers la MLS du côté de l'Inter Miami. Interrogée sur son acclimatation dans son nouveau club, la Pulga a affirmé qu'elle était comme un poisson dans l'eau aux Etats-Unis. Toutefois, Leo Messi doit encore s'adapter au climat de la Floride. Bien plus rude que celui qu'il a connu à Paris.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi s'est envolé vers Miami du côté de l'Inter. Après deux saisons compliquées à Paris, le champion du monde argentin a ainsi préféré quitter l'Europe pour la première fois de sa carrière et ainsi tenter un nouveau et ultime défi. Arrivée il y a seulement quelques mois en MLS, la Pulga s'est déjà très bien intégrée sous ses nouvelles couleurs. Toutefois, Leo Messi doit encore s'adapter à une chose : le climat floridien.

Messi quitte Paris et le PSG pour rejoindre l'Inter à Miami

Lors d'un entretien accordé à Time , Lionel Messi a affirmé qu'il s'était très bien acclimaté à l'Inter et à la ville de Miami. Cependant, le numéro 10 des Hérons a encore du mal à supporter la chaleur et l'humidité floridienne.

Messi est handicapé par la chaleur et l'humidité