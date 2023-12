Riolo dénonce le vrai problème du PSG ?

La rédaction

Sous la menace d’une élimination précoce en Ligue des champions, le PSG est quasiment dans l’obligation de l’emporter contre Dortmund, le 12 décembre prochain, pour espérer rallier les 8es de finale. Selon Daniel Riolo, si Paris sous-performe autant, ce serait principalement à cause des nombreux mystères qui planent autour des compositions de Luis Enrique.

Le PSG pourrait connaître son plus gros camouflet depuis l’arrivée de QSI en 2011. Depuis son rachat par le fond d’investissement qatari, le club de la capitale n’a jamais été éliminé en phase de groupe de la Ligue des champions. Mais cette année, Paris a du mal à performer sur la scène continentale et figure plus que jamais sous la menace d’une élimination.

Daniel Riolo : «C’est toujours trop obscur»

Sur le plateau de l’ After Foot dimanche soir, Daniel Riolo s’est insurgé contre le mystérieux Luis Enrique. Le chroniqueur reproche notamment au tacticien espagnol d’entretenir le doute autour de ses compositions d'équipe. «Ce qui m’inquiète, presque plus que la qualité des joueurs, c’est ce que fait l’entraîneur et cette espèce de surprise permanente qu’il veut nous imposer. Je ne sais pas quelle équipe il alignera à Dortmund, et en fait j’aimerais savoir quelle équipe il va aligner. J’aimerais être à peu près sûr du onze qu’il va aligner. (…) Lui, c’est toujours trop obscur ».

Le PSG quasiment obligé de s’imposer à Dortmund

Deuxième de son groupe, à trois longueurs de Dortmund, le PSG est quasiment contraint de l’emporter face aux Allemands, le 12 décembre prochain, pour décrocher son billet pour les 8es de finale. Dans le cas inverse, Paris devra absolument compter sur un score de parité entre l’AC Milan et Newcastle.