Il fait halluciner Cristiano Ronaldo et s'explique

Il y a quelques jours, Fabio Paim avait fait une annonce qui avait pour le moins surpris Cristiano Ronaldo. L’ancien grand espoir portugais avait déclaré que selon lui, l’un des cinq Ballon d’Or remportés par l’attaquant d’Al-Nassr devrait lui revenir et qu’il aurait pu atteindre son niveau, ainsi que celui de Lionel Messi. Des propos qui ont beaucoup fait réagir et sur lesquels il est revenu.

« J’ai dit en plaisantant que je pensais que Cristiano Ronaldo pourrait m’offrir un Ballon d’Or. Mais j’étais humble . » Il y a quelques jours, Fabio Paim avait lâché des déclarations pour le moins surprenantes. Selon l’ancien joueur formé au Sporting Portugal et qui a mis un terme à sa carrière en 2021, Cristiano Ronaldo pourrait lui offrir l’un de ses cinq Ballon d’Or.

«Si j’avais la moitié du mental de Cristiano, ce ne serait pas lui et Messi»

« Si j’avais la moitié du mental de Cristiano, ce ne serait pas lui et Messi. Ce serait moi, lui et Messi et peut-être qu’il n’aurait pas gagné les Ballons d’Or qu’il a gagnés. Peut-être que l’un d’entre eux aurait été le mien », a ajouté Fabio Paim. Des propos qui avaient même fait réagir le principal intéressé sur Instagram . « WTF, c’est qui ce mec ? », avait lâché Cristiano Ronaldo. Interrogé par The Sun , l’ancien grand espoir portugais a répondu au quintuple Ballon d’Or.

«Je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo. Tout va bien»